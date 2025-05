Clamorosa protesta dei tifosi del Torino, in 20.000 in marcia contro Cairo: “Devi vendere, vattene”

Sono impressionanti le immagini che arrivano da Torino, infatti nel giorno dell’anniversario della tragedia di Superga i tifosi del Toro hanno messo in scena una commemorazione diversa dal suolo. Infatti in 20.000 si sono ritrovati per marciare per le strade di Torino per protestare contro l’attuale presidenza granata.

Infatti questa più che una commemorazione è una vera e propria protesta da parte dei tifosi del Torino, che stanno invadendo le strade a suon di cori contro il presidente Urbano Cairo. Impressionanti le immagini con tutta piazza tinta di granata che canta all’unisono: “Urbano Cairo devi vendere, vattene, vattene”