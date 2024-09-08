Corriere dello Sport: “Idea Djuric per gennaio come vice Kean. Ma sul taccuino ci sono anche altri tre nomi”

Djuric non può essere l'unico centravanti per tutta la stagione

Moise Kean non può essere l'unica soluzione offensiva della Fiorentina per tutta la stagione. Il classe 2000 ha iniziato la sua avventura in viola come meglio non poteva ma avrà bisogno, soprattutto alla lunga, di un'alternativa che gli permetta di gestire al meglio le proprie forze. Un nome caldo è quello di Milan Djuric, vecchio pallino del d.s. Daniele Pradè che il penultimo giorno di calciomercato ha bussato invano alla porta del Monza. Le difficoltà di pescarne il rimpiazzo a ridosso del gong hanno ostacolato in partenza l'operazione con i biancorossi. Ciò non toglie che a gennaio, se il rendimento di Beltran si rivelasse insoddisfacente, la Fiorentina possa pensare di riprovarci. Palladino ha una grande considerazione di Djuric, il quale ricambia la stima. Le cifre sarebbero ampiamente alla portata dei viola, visto che il classe 1990 guadagna circa un milione di euro a stagione e che il Monza non chiederebbe più di 2 milioni.

Uno dei nomi accostati alla Fiorentina da giugno in poi è anche quello di Giovanni Simeone, che ha vestito la maglia viola dal 2017 al 2019. Il Cholito a Napoli è chiuso da Giacomo Raspadori e potrebbe decidere di giocarsi le proprie carte a Firenze. L'operazione sarebbe possibile presumibilmente in prestito con opzione per il riscatto. Riavvolgendo ulteriormente il nastro, un obiettivo di quattro anni fa che potrebbe tornare d'attualità nell'ottica di arruolare un vice-Kean è Leonardo Pavoletti. La sensazione è che per il centravanti livornese ci sarà poco spazio in un Cagliari che fa di Piccoli-Luvumbo il proprio tandem offensivo titolare. E allora chissà che la Fiorentina non rispolveri il nome del classe 1988.

Infine, spulciando la lista degli svincolati figura Eric-Maxim Choupo-Moting, trentacinquenne con un passato al Paris Saint-Germain e al Bayern Monaco. Non è da escludere che i viola, in caso di necessità, facciano un tentativo a costo zero. Lo scrive il Corriere dello Sport.