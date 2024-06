Nazione: “Per rinforzare la panchina può interessare Djuric, l’obiettivo dei viola intanto è cedere Nzola e ikone”

La Nazione, nelle sue pagine sportive, fa il punto su ogni reparto su cui sta lavorando la Fiorentina. Per quanto riguarda l’attacco, dovrebbero essere Nico Gonzalez e Lucas Beltran i nomi principali. Anche Riccardo Sottil sembra destinato a rimanere, mentre la Fiorentina intende cedere sicuramente Nzola e probabilmente Ikoné: non sarà facile, ma sarà una delle missioni dell’estate. Al momento Christian Kouame resiste, mentre il ruolo del centravanti è ancora da definire. A tal proposito, il quotidiano aggiunge che, oltre ai nomi già noti come Retegui, Pinamonti e Lucca, un’opzione di riserva che può interessare ai viola è Milan Djuric: piace a Palladino ed è utile per forzare le partite nella ripresa. Nel Monza ha spesso avuto difficoltà come titolare, anche se nelle ultime giornate ha segnato diversi gol. Può essere un’idea per rinforzare la panchina.

