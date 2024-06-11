Prima offerta viola per Colpani: prestito con diritto di riscatto. Galliani ha già rifiutato

Continua la trattativa per Colpani: il Monza spara alto. Rifiutato il prestito con diritto di riscatto proposto dai viola

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino la Fiorentina avrebbe già formalizzato la prima offerta al Monza per Andrea Colpani. Il fantasista piace alla dirigenza viola e al suo ex allenatore Raffaele Palladino, che lo ha subito richiesto come primo rinforzo. La trattativa però non si annuncia facile, data l'alta valutazione che il club brianzolo fa del suo gioiello (circa 20 milioni). Galliani, infatti, avrebbe già rifiutato la proposta di prestito con diritto di riscatto avanzata dalla società di Commisso.

NAZIONE: “FIORENTINA SU PAVLIDIS MA IL BENFICA HA 20 MILIONI PRONTI. PRADÈ VIRA SU MATETA?”

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