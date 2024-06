Nazione: “Fiorentina su Pavlidis ma il Benfica ha 20 milioni pronti. Pradè vira su Mateta?”

Con un prezzo per Retegui, almeno ad ora, non dei più convenienti, la Fiorentina cerca in attacco il vero ‘pezzo da 90’ per la sua squadra. Tante suggestioni circolano attorno a quella casella vuota lasciata, ad ora, solo dal gallo Belotti. L’ultima su tutte è Vangelis Pavlidis. Attaccante greco classe ’98 dell’AZ Alkmaar sul quale, però, è già pronta lo stesso Benfica di Cabral. Per il greco pronti 20 milioni di euro.

La Fiorentina non può sbagliare colpo, ancora, dunque, Pradè potrebbe tornare su un vecchio jolly già cercato nel 2021: Jean-Philippe Mateta. Nel 2021 era in forza al Mainz, oggi è parte del trio con Eze e Olise che ha fatto brillare il Crystal Palace in Premier League. 16 gol, 5 assist in 35 presenze; la base d’asta parte dai 20 milioni. Lo scrive La Nazione.

