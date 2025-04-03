Ricordate Arthur? Tornato calciatore grazie a Italiano, in estate Conte furioso col Napoli: "Non me lo portate"

Lo scorso anno era di fatto il miglior centrocampista a disposizione della Fiorentina. Oggi è tornato ad essere ai margini ovunque

Arthur lo scorso anno è tornato a giocare ad alti livelli grazie alla Fiorentina, che lo ha preso dopo 2 in cui ha fatto il giocatore fuori rosa sia alla Juventus che al Liverpool. Alla corte di Italiano a Firenze fu reso un imprescindibile anche se le sue condizioni erano precarie. Ed infatti quest'anno la Juventus lo ha rimesso fuori rosa ed a gennaio lo ha prestato al Girona, ma le cose per lui non stanno migliorando.

L'estate di Antonio Conte fresco nuovo allenatore del Napoli è stata resa ancora più turbolenta dall'affare Gilmour con il Brighton. E anche da Arthur. Che poteva finire proprio in Azzurro.

E' quanto hanno ricostruito Sky e poi Tuttosport, spiegando come, mentre il Brighton faticava a chiudere per O'Riley del Celtic di Glasgow, un'idea del Napoli sarebbe stata quella di andare a prendere Arthur che era ai margini della Juventus (poi prestato al Girona a gennaio).

La reazione del tecnico pugliese? Non delle più mansuete e accomodanti: "Mi avete promesso Gilmour, non potete lasciarmi con Arthur" avrebbe tuonato Conte, grande estimatore del playmaker scozzese che alla fine è arrivato a Napoli a titolo definitivo per 14 milioni di euro firmando un contratto fino al 2029.