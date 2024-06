Bucchioni: “Non credo a Retegui. Pradè ha detto che vuole un grande centravanti e lui non lo è”

Enzo Bucchioni, giornalista fiorentino, ha parlato delle vicende di casa Fiorentina a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Si tratta di un momento di analisi, è stata una settimana di incontri per valutare il gruppo e per capire cosa bisogna fare per migliorare questa squadra, fa parte di un lavoro profondo che squadre e allenatori seri vanno ad analizzare. Io non sono convinto che Retegui sia di alto livello, non ci credo molto a lui, magari ha chiamato il procuratore, credo che sia prematuro e surreale parlare di Retegui, il Genoa lo venderà dopo l’europeo, non prima. L’europeo cambia le cose sul mercato, è sempre stato cosi. Magari il nome che piace davvero all’allenatore ancora non è venuto fuori, il mercato è complesso. Pradè ha detto che prende un grande centravanti e Retegui non è un grande centravanti, se definiamo lui un grande centravanti faccio fatica a pensarlo, è un ottimo giocatore che ha garra ma ho dubbi su di lui. Palladino gioca con un attaccante fisico, Beltran non è un centravanti perchè strutturalmente non lo può fare, deve avere uno davanti che gli apra gli spazi”

