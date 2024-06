Bucchioni: “Mi risulta che la Fiorentina abbia già deciso su Castrovilli. Non tiene molto alla maglia”

Enzo Bucchioni a Radio Bruno ha parlato di Castrovilli e Bonaventura, entrambi in scadenza di contratto con la Fiorentina, queste le sue parole:

Su Castrovilli mi risulta che una decisione sia stata già presa, ormai siamo alla fine e altrimenti ce lo avrebbero già comunicato, in quel ruolo hai già Beltran, lui non è un esterno, viene da 2 infortuni pesanti, vuole tanto di ingaggio e non ha grandi richieste, non è molto legato alla maglia viola e ce lo ha dimostrato. Lui non chiede poco altrimenti sarebbe stato già confermato. Se davvero dovesse arrivare Colpani dove lo metterebbe Palladino uno come Castrovilli. Voleva andare via, il calcio è questo, contano business e interessi personali. Fra Castrovilli e Bonaventura io investire più volentieri sul secondo, è un saggio dello spogliatoio, lavora, per me è meglio Bonaventura di Castrovilli”

