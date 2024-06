Capocannoniere in Argentina e bomber della Nazionale, occhio a giudicare Retegui solo dall’ultima stagione

Mateo Retegui è il candidato numero 1 a vestire i panni del bomber per la prossima stagione della Fiorentina con un offerta già inviata al Genoa di 20 milioni di euro. Retegui è salito alla ribalta nel Marzo del 2023 quando Mancini lo convoca a sorpresa per le qualificazioni agli Europei mentre lui giocava ancora nel Tigre in Argentina. Retegui è un attaccante vecchio stampo, poco incline a partecipare alla manovra della squadra ma freddo e letale nei pressi dell’area di rigore, al Tigre dove è sbocciato calcisticamente Retegui ha messo a segno 35 goal in 70 presenze e ha vinto il titolo di capocannoniere del campionato, e anche con la Nazionale Italiana ha un ottimo score di 4 goal in 8 presenze. Tuttavia quest’anno al primo anno in Italia Retegui ha deluso le aspettative segnando solamente 9 goal in 31 presenze e soffrendo più di un acciacco fisico, soprattutto un fastidio al ginocchio che gli ha fatto saltare 13 partite tra Genoa e nazionale e che ha condizionato il suo rendimento anche dopo il rientro in campo. Stagione che ci ha permesso comunque di conoscere meglio l’attaccante della Nazionale, che come scritto prima si è mostrato poco partecipe alla manovra del Genoa, con una precisione dei passaggi corti al 33%, e poco incline a lottare spalle alla porta, ha vinto solo il 35% dei contrasti a terra, ma si è comunque rivelato un giocatore freddo davanti alla porta, infatti Retegui ha segnato più di quello che ci aspettava secondo gli expected goals trovando la rete 7 volte a fronte di un calcolo dei goal attesi pari a 5.84 e si è rivelato capace di trovare la via della rete anche in modo spettacolare come dimostra la rete in rovesciata segnata con l’Udinese. Retegui per il momento non è un nome che accende la piazza e i 28 milioni chiesti dal Genoa sono sicuramente un esagerazione, ma occhio a giudicare un giocatore da una sola stagione, la scorsa stagione di Scamacca dovrebbe aver insegnato qualcosa

