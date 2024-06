Corriere dello Sport: “Centrocampo più attacco? La Fiorentina ha pronti 60 milioni per Colpani e Retegui”

La Fiorentina vuole giocare d’anticipo. E non potrebbe fare altrimenti, vista la forte concorrenza sul mercato. I viola prevedono quattro innesti in tempi brevi per un investimento corposo, da circa 60 milioni. Colpani per la trequarti, ma anche di Brescianini e Bondo per il centrocampo e di Retegui per l’attacco, con prime mosse ufficiali per quest’ultimo. Sono tutti nomi interessanti, ma tra il dire e il fare… ci sono di mezzo i milioni e le idee del tecnico, che presto dirà quali saranno le prossime scelte tattiche di Palladino. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, LA FIORENTINA HA OFFERTO 20 MILIONI AL GENOA