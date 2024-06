Gazzetta: “L’Inter vorrebbe cedere Arnautovic, troppi 3,7 milioni d’ingaggio. Si inserisce la Fiorentina?”

L’Inter vorrebbe puntare su un attaccante più giovane di Arnautovic e con un ingaggio ridotto proporzionale al ruolo di quarto attaccante. I 3,7mln netti, pur beneficiando del decreto crescita, pesano sulle casse nerazzurre, che sappiamo non navigare in acque tranquille, per non parlare dell’età (35 anni) accompagnata da numerosi e ripetuti problemi fisici. In stagione per lui solo 8 da titolare in tutte le competizioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, LA FIORENTINA HA OFFERTO 20MLN