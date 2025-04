Corriere dello Sport: “La Fiorentina per colmare il gap per l’Europa deve cambiare passo negli scontri fuori casa”

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Milan a San Siro, una sfida impegnativa contro una squadra dal valore di mercato nettamente superiore. Secondo Transfermarkt, i rossoneri vantano la terza rosa più costosa d’Italia con 523,50 milioni di euro, mentre i viola si collocano al nono posto con 281,80 milioni. Nonostante la differenza economica, la squadra di Palladino arriva alla partita con fiducia, forte di un’ottima forma e di successi contro quasi tutte le big della Serie A, tra cui lo stesso Milan, ma solo al Franchi.

In casa, infatti, la Fiorentina è stata una vera “ammazzagrandi”, ottenendo 33 punti in 16 gare e piazzandosi al terzo posto nella classifica delle partite interne. Tuttavia, il rendimento in trasferta è ben diverso: solo 18 punti in 14 partite, con una media di 1,3 punti a gara, che rischia di compromettere la corsa a un piazzamento europeo. Per colmare il divario con le squadre di vertice, è necessario un cambio di passo negli scontri fuori casa, come già dimostrato con la vittoria all’Olimpico contro la Lazio.

Con la stagione ormai agli sgoccioli e otto partite ancora da giocare, la Fiorentina deve raccogliere punti soprattutto nelle cinque trasferte rimanenti per mantenere vive le speranze di qualificazione alle coppe europee. Parallelamente, resta l’obiettivo di arrivare in finale di Conference League, ma per ora la concentrazione è massima sul match con il Milan. Palladino e i suoi uomini vogliono dimostrare di poter battere anche le grandi lontano dal Franchi, iniziando proprio da San Siro. Lo scrive il Corriere dello Sport.