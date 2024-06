Tuttosport: “Sondaggio di Fiorentina e Torino per Pobega, il giocatore potrebbe chiedere la cessione”

Nella stagione al Toro si era distinto quale prezioso frangiflutti davanti alla difesa, integrando a questa prerogativa una lucida circolazione di palla e una disposizione al sacrificio che lo aveva reso pure un importante interdittore. In aggiunta, Tommaso Pobega aveva offerto un contributo importante in fase offensiva: in 33 gare di campionato (una la presenza in Coppa Italia) i gol erano stati 4, gli assist 3. Un’annata era il primo anno di Juric al Toro positiva al punto da indurre il Milan a riportarlo alla base. E questo nonostante i granata che ora tornano a sondare il terreno alla pari della Fiorentina ,avessero provato a trattenerlo. In rossonero, però, le cose sono andate diversamente da come Pobega se le sarebbe attese. Pioli non lo ha certamente ritenuto un inamovibile, per quanto nel 2022- 23 le sue presenze complessive furono 27, suddivise in 19 con 2 reti in Serie A e con una marcatura in Champions League.

Nel torneo da poco concluso il centrocampista ha invece faticato a trovare continuità, un po’ perché non era in cima alle gerarchie di Pioli, molto a causa di un grave infortunio: a dicembre si era infatti procurato la lesione del retto femorale sinistro con annessa operazione. Lungo il recupero, dal momento che dopo essere stato convocato per la gara contro il Genoa del 5 maggio (rimanendo però in panchina), Pobega sarebbe tornato in campo soltanto l’11 maggio nella sfida contro il Cagliari. Mettendo assieme l’undicesima e ultima presenza della sua Serie A (4 gli spezzoni in Champions) proprio nella sfida contro il Torino caduta alla 37a giornata.

Il Milan non lo blinda, ma tendenzialmente lo terrebbe anche quale alternativa ai titolari. Da parte sua il calciatore pun a a giocare con più continuità, e nel Toro avrebbe le occasioni che gli sono mancate in rossonero. Fosse rimasto Pioli ,per il quale ribadiamo era in coda alle scelte, avrebbe probabilmente chiesto la cessione, tuttavia il cambio tecnico, con l’avvento di Paulo Fonseca, potrebbe indurre Pobega a giocarsi le sue carte nel corso del ritiro. In caso di esplicita richiesta di cessione le pretendenti non mancherebbero: la mezzala piace alla Fiorentina come al Torino. In questo momento, però, il giocatore prende tempo: emergere nel Milan resta un obiettivo, e il passaggio da Pioli a Fonseca può rappresentare l’occasione giusta per riuscirci. Lo scrive Tuttosport

