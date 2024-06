Bargiggia: “Kayode è sulla lista degli obiettivi dell’Inter in caso di partenza di Dumfries”

Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha rilasciato un’intervista a News.Sportescommesse.it, toccando alcuni temi di calciomercato vista la sua esperienza in materia. Dopo aver rilasciato dei commenti su altre squadre di Serie A, Bargiggia si è soffermato sull’Inter, rivelando l’interessamento della società nerazzurra per il terzino della Fiorentina Michael Kayode. Ecco le sue parole:

“All’Inter servirà un esterno in caso di partenza di Dumfries, che rientra tra i giocatori cedibili della rosa. I nomi sulla lista di Marotta sono Kayode della Fiorentina e Wan-Bissaka del Manchester United. In difesa ci sono valutazioni in corso su un altro difensore centrale e in porta, vista anche la partenza di Audero, potrebbe arrivare Bento. In attacco, Lautaro Martinez ha appena rinnovato e non è inserito nella lista dei “sacrificabili” dalla società nerazzurra. Così come non sarà ceduto Barella che ha una valutazione importante, mentre potrebbe partire Arnautovic (accostato anche alla Fiorentina, ndr). In caso di partenza dell’austriaco, l’Inter dovrebbe prendere almeno un attaccante, se non due.”

LA FIORENTINA SONDA POBEGA