Milan Djuric non sembra voler rinnovare con la Salernitana. Come scrive Tuttosport oggi in edicola, la Fiorentina ed il Torino si stanno muovendo per il 32enne. L’attaccante piace anche in Inghilterra.

LEGGI ANCHE, SCHIRA: “PAROLE DI TORREIRA APPREZZATE. L’AGENTE DOVREBBE ABBASSARE LE RICHIESTE, MA È UN OSSO DURO”