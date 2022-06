Schira: “Parole di Torreira apprezzate. L’agente dovrebbe abbassare le richieste, ma è un osso duro”

L’esperto di calciomercato Nicolò Schira è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per fare il punto sul mercato della Fiorentina in vista della prossima sessione, soffermandosi sulla questione Torreira. Ecco le sue parole: “L’opzione di riscatto per Torreira è scaduta ieri, ma il giocatore non vuole tornare a Londra e l’Arsenal non lo vede nel futuro del club. Lui resterebbe volentieri a Firenze. Inoltre, le sue dichiarazioni sono state apprezzate. Serve anche un passo più concreto, il procuratore dovrebbe abbassare le pretese. Conosciamo Bentancur, è un osso duro”.