Nazione: “Djuric-Maldini il duo che piace alla Fiorentina. Lapadula e Simeone le tentazioni”

La Fiorentina e il mercato. Pradè e Moretti sono già al lavoro. Lavoro doppio con un focus particolare sulle eventuali entrate e l’altro sulle possibili uscite. Tempo un paio di settimane e i dirigenti faranno il punto della situazione con il dg Ferrari e ovviamente con Rocco Commisso.

Ci si muove nella direzione delle indicazioni condivise con il club dall’allenatore Palladino. In entrata. Sotto osservazione un pacchetto di giocatori votati alla manovra offensiva, che siano in grado di poter dare un po’ di respiro a Kean (il famoso vice) ma anche di muoversi con disinvoltura come esterno offensivo. I nomi? Si spazia di Djuric (Monza) a Maldini (ancora Monza), passando per Lapadula (Cagliari) e Simeone (Napoli). Le operazioni in uscita? Occhio a Biraghi, Terracciano e Ikonè. In stand by Christensen. Lo scrive La Nazione.