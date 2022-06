Pedullà: “Previsti nuovi contatti tra Djuric e la Fiorentina. Può arrivare a parametro zero”

La Fiorentina continua ad inseguire Milan Djuric. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà su Twitter, sono previsti nei prossimi giorni dei nuovi contatti tra il club viola e l’attaccante bosniaco che ha disputato l’ultima stagione alla Salernitana. Inoltre, sempre stando a quanto riporta l’esperto di calciomercato di Sportitalia, il centravanti classe ’90 potrebbe arrivare a zero in quanto il suo contratto è in scadenza a giugno 2022. Di seguito il tweet di Pedullà.

#Djuric a zero: previsti altri contatti con la #Fiorentina — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 21, 2022