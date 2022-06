Stadio, tanti possibili colpi per la Fiorentina a zero. Seguiti Isco, Belotti, Cavani, Djuric e Ospina

Il Corriere dello Sport si concentra sui parametri zero, grazie ai quali la Fiorentina ha centrato l’Europa per cinque volte con Pradè come direttore sportivo. È accaduto nel triennio con Montella in panchina (quando a parametro 0 arrivarono Toni, Aquilani, Alonso e Ambrosini) e poi ancora, anche se con meno fortuna, nell’epoca del presidente Commisso.

I nomi dei senza contratto accostati ai viola non sono stati pochi in questo periodo, tanto Italia quanto all’estero: in porta si è parlato a maggio di Ospina in difesa è uscito il nome di Romagnoli in maniera però abbstanza debole. Da Belotti a Cavani, passando per Isco (in uscita dal Real Madrid), Larin del Besiktas e Djuric, i profili proposti al ds Pradè sono stati tanti, anche se per il momento non si sono registrate accelerate.

LA TRISTE FINE DI MONTIEL