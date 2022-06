La triste fine di Montiel, insieme con Vlahovic dovevano essere la Fiorentina del futuro. Sarà addio

Arrivati insieme nell’estate del 2018 per fare grande la Fiorentina Primavera e – in futuro – anche la prima squadra, andati via nel 2022 con modalità e ambizioni molto diverse. Quella in maglia viola è stata un’esperienza non certo speculare per Dusan Vlahovic e Tofol Montiel, le punte di diamante dell’Under 19 che nella stagione 2018/19 (l’ultima dei Della Valle a Firenze) regalarono una Coppa Italia alla squadra di Bigica e fecero sognare per qualche mese una città intera. E ora il maiorchino dopo una serie di esperienze in prestito senza trovare una dimensione stabile (con l’unico exploit in maglia viola ad Udine sotto la gestione Prandelli, col gol-vittoria ai tempi supplementari) è a sua volta ormai prossimo all’addio. Fatale il contratto in scadenza nel 2023 e un ingaggio di quasi 200mila euro che non rientra più nei piani della società. Lo scrive La Nazione

