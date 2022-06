Il consiglio di Bucciantini: “Bellanova deve andare alla Fiorentina. Non deve andare a fare panchina all’Inter”

Marco Bucciantini, noto opinionista e volto Sky, è intervenuto alla trasmissione di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina parlando di Raoul Bellanova, obiettivo di mercato viola ad un passo dall’Inter. Ecco le sue parole: “Deve venire a Firenze, non andare a fare la panchina a Milano. Il terzino forte è il terzino che gioca nella linea a quattro, non il quinto di centrocampo interpretando il ruolo della punta aggiunta”.