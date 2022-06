Dalla Turchia, Fiorentina offre 8 milioni per Dodò: no dello Shakhtar. Nuova offerta nei prossimi giorni

Entra nel vivo la trattativa tra Fiorentina e Shaktar per Dodò. Stando a quanto riportato da Ekrem Konur, noto giornalista turco, il club viola avrebbe formulato una prima offerta da 8 milioni per il terzino brasiliano. Valutazione ritenuta troppo bassa dal club di Donetsk che ha rispedito al mittente l’offerta. Stando sempre a quanto riportato dal giornalista turco, i viola riformuleranno una nuova offerta nei prossimi giorni. Di seguito il tweet di Ekrem Konur.

