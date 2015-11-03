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Notizie Shakhtar Fiorentina

Corriere del Mezzogiorno: "Fiorentina su Tetê, lo Shakhtar chiede 25 milioni ma può liberarsi a zero"

30 luglio 2023 09:09

Adani fa sognare i tifosi della Fiorentina: "Dodò è tra i terzini più bravi del mondo, pochi come lui"

07 agosto 2022 21:32

La storia di Dodò, il Bayern aveva offerto 30 milioni a gennaio, poi la guerra e il dramma vissuto

22 luglio 2022 10:38

Nazione, Dodò-Fiorentina, tra 48 ore il contratto. Se arriva altro slittamento in dubbio Moena

16 luglio 2022 08:55

Corriere Fiorentino, Fiorentina-Shakhtar, lunedì contatto decisivo per Dodò 

15 luglio 2022 09:39

Nazione, Dodò-Fiorentina trattativa chiusa a 18 milioni: in settimana arriverà a Firenze

12 luglio 2022 07:47

Corriere dello Sport: Dodò-Fiorentina affare fermo, lo Shakhtar chiede una % sulla rivendita

12 luglio 2022 07:42

Sentite l'ex ds dello Shakhtar: "Dodò non rimarrà a lungo alla Fiorentina, andrà in un club più grande"

09 luglio 2022 16:04

Sportitalia annuncia: "Finita l'avventura di De Zerbi allo Shakhtar: il tecnico ha rescisso il contratto"

06 luglio 2022 21:04

Corriere Fiorentino, Dodò distanza minima: lo Shakhtar chiede 18 milioni la Fiorentina ne offre 14 più 2

05 luglio 2022 08:19

Corriere dello Sport, Dodò ad un passo dalla Fiorentina: i viola offrono 14 milioni bonus compresi

03 luglio 2022 09:07

Corriere dello Sport, la Fiorentina ha offerto 14 mln allo Shakhtar per Dodò: ora vuole una risposta 

30 giugno 2022 09:02

Corriere dello Sport, Marlon apre ad un ritorno in Italia: nodo richiesta Shakhtar, chiede 10 milioni 

28 giugno 2022 09:16

Gazzetta, Shakhtar-Fiorentina trattativa ai dettagli per Dodò: l’accordo con il calciatore c’è già 

27 giugno 2022 09:15

Nazione, offerta per Dodò alzata a 15 milioni: può firmare un quinquennale nelle prossime ore 

24 giugno 2022 09:33

L'accusa del CEO Shakthar: "I club vogliono rubarci i giocatori sfruttando la guerra in Ucraina"

23 giugno 2022 22:51

Pedullà annuncia: "Dodò ha scelto la Fiorentina, rifiutate tre offerte. Shakhtar chiede 15 milioni"

15 giugno 2022 23:48

Nazione, Dodò, la Fiorentina offre 10 milioni ma lo Shakhtar ne chiede 15 per chiudere

15 giugno 2022 09:00

Corriere dello Sport, lo Shakhtar chiede 20 milioni per Dodò, oggi la Fiorentina farà la sua offerta 

13 giugno 2022 08:41

Nazione, Dodò sostituirà Odriozola: 12 i milioni sul piatto per portarlo alla Fiorentina

08 giugno 2022 08:52

Corriere dello Sport, Dodo apre alla Fiorentina sull'ingaggio ma serve che lo Shakhtar abbassi il prezzo

07 giugno 2022 10:40

Dalla Turchia, Fiorentina offre 8 milioni per Dodò: no dello Shakhtar. Nuova offerta nei prossimi giorni

06 giugno 2022 18:04

Gazzetta, Dodò è l’alternativa a Bellanova ma lo Shakhtar chiede 15 milioni, il prezzo non scende

05 giugno 2022 09:47

Repubblica, Dodò apre al trasferimento alla Fiorentina. Shakhtar vuole monetizzare: servono 15 milioni

02 giugno 2022 13:49

Pericolo guerra in Ucraina, chiesto a italiani di tornare, De Zerbi per adesso bloccato in Turchia

14 febbraio 2022 18:00

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