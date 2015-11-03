Notizie Shakhtar Fiorentina

Corriere del Mezzogiorno: "Fiorentina su Tetê, lo Shakhtar chiede 25 milioni ma può liberarsi a zero"
30 luglio 2023 09:09
Adani fa sognare i tifosi della Fiorentina: "Dodò è tra i terzini più bravi del mondo, pochi come lui"
07 agosto 2022 21:32
La storia di Dodò, il Bayern aveva offerto 30 milioni a gennaio, poi la guerra e il dramma vissuto
22 luglio 2022 10:38
Nazione, Dodò-Fiorentina, tra 48 ore il contratto. Se arriva altro slittamento in dubbio Moena
16 luglio 2022 08:55
Corriere Fiorentino, Fiorentina-Shakhtar, lunedì contatto decisivo per Dodò
15 luglio 2022 09:39
Nazione, Dodò-Fiorentina trattativa chiusa a 18 milioni: in settimana arriverà a Firenze
12 luglio 2022 07:47
Corriere dello Sport: Dodò-Fiorentina affare fermo, lo Shakhtar chiede una % sulla rivendita
12 luglio 2022 07:42
Sentite l'ex ds dello Shakhtar: "Dodò non rimarrà a lungo alla Fiorentina, andrà in un club più grande"
09 luglio 2022 16:04
Sportitalia annuncia: "Finita l'avventura di De Zerbi allo Shakhtar: il tecnico ha rescisso il contratto"
06 luglio 2022 21:04
Corriere Fiorentino, Dodò distanza minima: lo Shakhtar chiede 18 milioni la Fiorentina ne offre 14 più 2
05 luglio 2022 08:19
Corriere dello Sport, Dodò ad un passo dalla Fiorentina: i viola offrono 14 milioni bonus compresi
03 luglio 2022 09:07
Corriere dello Sport, la Fiorentina ha offerto 14 mln allo Shakhtar per Dodò: ora vuole una risposta
30 giugno 2022 09:02
Corriere dello Sport, Marlon apre ad un ritorno in Italia: nodo richiesta Shakhtar, chiede 10 milioni
28 giugno 2022 09:16
Gazzetta, Shakhtar-Fiorentina trattativa ai dettagli per Dodò: l’accordo con il calciatore c’è già
27 giugno 2022 09:15
Nazione, offerta per Dodò alzata a 15 milioni: può firmare un quinquennale nelle prossime ore
24 giugno 2022 09:33
L'accusa del CEO Shakthar: "I club vogliono rubarci i giocatori sfruttando la guerra in Ucraina"
23 giugno 2022 22:51
Pedullà annuncia: "Dodò ha scelto la Fiorentina, rifiutate tre offerte. Shakhtar chiede 15 milioni"
15 giugno 2022 23:48
Nazione, Dodò, la Fiorentina offre 10 milioni ma lo Shakhtar ne chiede 15 per chiudere
15 giugno 2022 09:00
Corriere dello Sport, lo Shakhtar chiede 20 milioni per Dodò, oggi la Fiorentina farà la sua offerta
13 giugno 2022 08:41
Nazione, Dodò sostituirà Odriozola: 12 i milioni sul piatto per portarlo alla Fiorentina
08 giugno 2022 08:52
Corriere dello Sport, Dodo apre alla Fiorentina sull'ingaggio ma serve che lo Shakhtar abbassi il prezzo
07 giugno 2022 10:40
Dalla Turchia, Fiorentina offre 8 milioni per Dodò: no dello Shakhtar. Nuova offerta nei prossimi giorni
06 giugno 2022 18:04
Gazzetta, Dodò è l’alternativa a Bellanova ma lo Shakhtar chiede 15 milioni, il prezzo non scende
05 giugno 2022 09:47
Repubblica, Dodò apre al trasferimento alla Fiorentina. Shakhtar vuole monetizzare: servono 15 milioni
02 giugno 2022 13:49
Pericolo guerra in Ucraina, chiesto a italiani di tornare, De Zerbi per adesso bloccato in Turchia
14 febbraio 2022 18:00
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