L’accusa del CEO Shakthar: “I club vogliono rubarci i giocatori sfruttando la guerra in Ucraina”

Serhii Palkin accusa il mondo del calcio. Il CEO dello Shakthar Donetsk ha rilasciato un’intervista ai microfoni di The Athletic durante la quale ha accusato i club stranieri di approfittarsi della guerra in corso in Ucraina. Di seguito le sue parole: “Tutti stanno cercando di beneficiare della situazione in Ucraina. Penso che il 95% degli ucraini rimarrà. Gli stranieri, non lo so. Ci sono trattative complicate, stanno cercando di derubarci dei nostri giocatori. Ci sono partite dietro le quinte, i club dicono loro di non giocare perché i contratti non avranno alcun effetto. Nessuno può immaginare cosa stia succedendo. Gli agenti vanno dalle squadre e li dicono ‘non pagare lo Shakhtar, pagami 10 milioni e dimenticati del club’“.