Sentite l’ex ds dello Shakhtar: “Dodò non rimarrà a lungo alla Fiorentina, andrà in un club più grande”

José Boto, ex direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, ha rilasciato un’intervista a L’Interista, durante la quale ha parlato di Dodô, nuovo acquisto della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Dodò prendemmo dal Coritiba. Il primo anno, con Paulo Fonseca, decidemmo di farlo crescere in Portogallo, al Vitória Guimarães, dove c’era Luis Castro, l’allenatore che poi prese il posto di Fonseca. Lo volevamo insomma tenere sotto i radar per riportarlo presto da noi. Quando tornò dal prestito, era molto cresciuto e continuava a crescere di livello partita dopo partita. Un livello top, pur essendo giovane e con grandi margini di miglioramento. Piacerà molto ai tifosi della Fiorentina, ne sono certo. Con tutto il rispetto per i Viola poi, che è un grande club, credo che non rimarrà a lungo nemmeno a Firenze e che presto andrà in club ancora più grandi”.

Jovic: “Sono molto felice di essere alla Fiorentina”