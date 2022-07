Corriere dello Sport, Dodò ad un passo dalla Fiorentina: i viola offrono 14 milioni bonus compresi

Contestualmente, farà altrettanto con lo Shakhtar in un affare dai contorni delineati da quasi un mese, da quando cioè Dodo ha detto sì al trasferimento a Firenze e poco dopo la società di Commisso ha replicato alla richiesta iniziale degli ucraini (venti milioni) con un’offerta da dodici. Il tempo trascorso è stato utile allo Shakhtar per scendere a sedici e alla Fiorentina per salire a quattordici circa, bonus compresi. Anche questo, è accordo lì a un passo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

