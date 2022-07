Nazione, Dodò-Fiorentina, tra 48 ore il contratto. Se arriva altro slittamento in dubbio Moena

Ancora due giorni e la vicenda Dodò dovrebbe sbloccarsi. Tutto è legato alla cessione di Pulgar e alla casella di extracomunitario che la Fiorentina deve liberare prima depositare in Lega il contratto del brasiliano. In caso di nuovo slittamento lo sbarco a Moena di Dodò potrebbe essere in dubbio. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, DI MARZIO: “FLAMENGO FORTE SU PULGAR. L’USCITA DEL CILENO POTREBBE FAVORIRE L’ENTRATA DI DODÔ”