Di Marzio: “Flamengo forte su Pulgar. L’uscita del cileno potrebbe favorire l’entrata di Dodô”

Queste le parole di Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky, attraverso il suo sito web:

“La Fiorentina potrebbe salutare Erick Pulgar. Il centrocampista cileno sarebbe il sacrificio su cui il club viola potrebbe fondare il suo calciomercato in uscita. Questo sacrificio non sarebbe fine a sè stesso, ma potrebbe favorire il mercato in entrata. Erick Pulgar potrebbe lasciare la Fiorentina, l’Italia, ma anche l’Europa. Il centrocampista cileno della Fiorentina classe 1994 potrebbe tornare in Sudamerica. Lo aspetta il Flamengo in Brasile, che lo rilancerebbe nel grande calcio brasiliano. Quello stesso calcio in cui è “nato” Dodo. Il giocatore, attualmente militante nello Shakhtar Donetsk è extracomunitario e potrebbe approdare nella rosa a disposizione di Vincenzo Italiano, qualora Pulgar dovesse essere ceduto.”

BIRAGHI E LA FIORENTINA TRATTANO IL RINNOVO