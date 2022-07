Pedullà: “Biraghi e la Fiorentina trattano il rinnovo. C’è la volontà di proseguire insieme, ma manca l’accordo”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della prossima sessione di mercato, soffermandosi a parlare della trattativa per il rinnovo di Cristiano Biraghi:”Al momento non ci sono accordi, ma è una cosa che vogliono reciprocamente. Si sta trattando. Il 2024 è l’anticamera del 2023, se già arrivi a gennaio 2023 in questa situazione, con scadenza fissata nel 2024 potrebbe essere un boomerang. Quando ti avvicini a 16-17 mesi dalla scadenza può diventare un problema. Ecco perchè è necessario andare fino in fondo subito”.