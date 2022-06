Pedullà annuncia: “Dodò ha scelto la Fiorentina, rifiutate tre offerte. Shakhtar chiede 15 milioni”

La Fiorentina si muove sul mercato. Continua la trattativa per Grillitsch, intanto da giorni Dodô ha scelto i Viola, ha detto no ad altre tre proposte, scelta definitiva. Lo Shakhtar chiede 15 milioni, la Fiorentina è convinta di poter andare fino in fondo. E Pinamonti continua a piacere ai Viola, esattamente come piace al Torino, ve ne avevamo già parlato. Nel frattempo l’attaccante ha chiesto tempo al Monza che continua a corteggiarlo. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito

LA SITUAZIONE TRA GRILLITSCH E LA FIORENTINA