Nazione, Dodò, la Fiorentina offre 10 milioni ma lo Shakhtar ne chiede 15 per chiudere

Il rebus per il futuro della fascia destra della Fiorentina prosegue. Ma a sparigliare le carte, stavolta, ci ha pensato direttamente uno dei protagonisti vicenda, ovvero Dodô dello Shakhtar, il profilo sul quale da settimane i viola hanno concentrato le loro attenzioni. È bastato che su Instagram la pagina Labaro Viola condividesse una foto che riportava la notizia di un accordo tra la società di Commisso e il terzino ed ecco che – a totale conferma del gradimento della possibile nuova destinazione – si è palesato il brasiliano stesso il quale, taggato sul post in questione, ha risposto con l’emoticon del fuoco.

Una riprova che la trattativa, come direbbero gli inglesi, è «on fire» (ovvero in pieno svolgimento) e vede il pieno appoggio del laterale classe ’98, la cui avventura in Ucraina è ormai ai titoli di coda. Da risolvere, tuttavia, resta il non trascurabile cavillo dell’intesa economica tra Fiorentina e Shakhtar, che ancora non c’è: i viola non vogliono spingersi troppo oltre i 10 milioni di euro per il cartellino del difensore mentre da Donetsk hanno fatto sapere di non avere intenzione di scendere sotto la soglia dei 15 milioni, visto che il contratto di Dodô scadrà nel 2025. La squadra mercato viola, forte dell’accordo in essere con il giocatore, punta a trovare però un punto d’incontro al ribasso nel giro dei prossimi giorni. Lo scrive La Nazione.

