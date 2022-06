Repubblica annuncia: “Italiano, l’incontro decisivo per il rinnovo non c’è ancora stato”

Repubblica oggi in edicola ha parlato di Vincenzo Italiano, questione di poche ore e poi scadrà la clausola da 10 milioni sul contratto del tecnico. Clausola voluta dalla Fiorentina un anno fa al momento della sua firma. La trattativa per il rinnovo nel mentre è proseguita, continui i contatti anche se di recente non c’è stata nessuna cena tra Pradè, Barone ed il suo agente Ramadani. L’incontro decisivo quello che dovrebbe portare alla firma non c’è ancora stato. La Fiorentina ha proposto ad Italiano un nuovo contratto fino a giugno 2024, con opzione esercitabile dal club viola.

