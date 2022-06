Di Marzio è sicuro: “Il Monza è fortemente interessato a Joao Pedro”. Fiorentina si tira fuori?

Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha da poco scritto sul suo sito che il Monza di Berlusconi sarebbe molto interessato all’attaccante e capitano del Cagliari Joao Pedro, giocatore che nei giorni precedenti era stato accostato anche alla Fiorentina.

“C’è da registrare lo scatto del club biancorosso per Joao Pedro. L’attaccante italobrasiliano è in uscita dal Cagliari dopo la retrocessione. E’ previsto un incontro nella giornata di mercoledì tra i due club. Il Monza sarebbe disposto a spendere i 7 milioni richiesti dai rossoblù ed è un’operazione che potrebbe concretizzarsi, visto che il Torino non rilancia. Inoltre, nell’incontro con il Cagliari, la società di Berlusconi potrebbe chiedere anche Cragno.”

