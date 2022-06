La lettera di addio di Torreira alla Fiorentina: “Volevo restare ma qualcuno si è comportato male”

Lucas Torreira non giocherà nella Fiorentina nella prossima stagione, dopo la chiamata di Daniele Pradè al calciatore per comunicargli la sua decisione. Il regista uruguaiano ha scritto un post su Instagram per salutare i tifosi viola:

“Cari tifosi della Fiorentina, purtroppo è giunto il momento di salutarci. È con grande tristezza che il mio rapporto con l’ACF Fiorentina finisce. Club che mi ha dato tanto amore e supporto per tutto questo tempo. Fin dall’inizio mi hanno fatto sentire a casa. Ho scoperto una città meravigliosa che è stata sempre gentile con me, sia dentro che fuori dal campo. Mi hanno sempre mostrato affetto, rispetto e per questo gli sarò sempre grato.

Grazie alla sua fiducia sono riuscito a trovare la continuità e il livello che desideravo. Lo devo ai miei compagni di squadra e a tutti i tifosi che ci hanno dato energia partita dopo partita. Sappi che ho sempre lasciato tutto sul campo di gioco per questi colori.

Un ringraziamento speciale a tutto lo staff del club; cuochi, oggetti di scena, manager, fisioterapista e sicurezza. Sono il tassello fondamentale per il funzionamento di questa istituzione.

Sappi che ho fatto del mio meglio per continuare a far parte di questo club, ma purtroppo c’è stato chi, comportandosi male, secondo la mia comprensione, è riuscito a evitare che ciò accadesse ed è per questo che devo andarmene. Ti auguro il meglio per il futuro. Avranno un altro fan che tifa da ovunque io possa essere”

