Corriere del Mezzogiorno: “Fiorentina su Tetê, lo Shakhtar chiede 25 milioni ma può liberarsi a zero”

Scrive il Corriere del Mezzogiorno, la Fiorentina punta a strappare allo Shakhtar Donetsk un altro calciatore, il brasiliano Tetê. L’esterno, classe 2000 è un mancino che ama giocare a destra per poi rientrare al tiro. Il club ucraino per lui chiede 25 milioni ma il calciatore potrebbe liberarsi a zero sfruttando la proroga della legge FIFA che consente ai giocatori stranieri tesserati in Ucraina di svincolarsi. Su di lui spinge forte il Napoli se parte Lozano, così come la Lazio.

LEGGI ANCHE, NIENTE OFFERTE PER SUTALO