Notizie Tete Fiorentina

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Tete: "Abbiamo fatto una bella figura, dobbiamo vincere anche a Firenze e continuare in Conference"
07 marzo 2025 13:29
Corriere del Mezzogiorno: "Fiorentina su Tetê, lo Shakhtar chiede 25 milioni ma può liberarsi a zero"
30 luglio 2023 09:09
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