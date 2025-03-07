Tete: "Abbiamo fatto una bella figura, dobbiamo vincere anche a Firenze e continuare in Conference"

Il brasiliano del Panathinaikos Tete si è detto soddisfatto della prestazione di squadra, soprattutto nel secondo tempo

Il giocatore del Panathinaikos Tete, ex compagno di squadra di Dodo ai tempi dello Shaktar, ha parlato a Gazzatta.gr della vittoria contro la Fiorentina per 3 a 2 nell'andata degli ottavi di finale di Conference League. Queste le sue parole:

"Sono molto contento perché la squadra ha giocato molto bene. Nel secondo tempo abbiamo fatto una bella figura. Dobbiamo continuare così anche nella prossima partita. Quando la palla arriva, so dove devo tirare per segnare. Forse non siamo stati bravi nel primo tempo come nel secondo, ma il calcio è così. Dobbiamo vincere, dobbiamo continuare in questa competizione, andiamo verso un'altra vittoria. A fine primo tempo il mister ci ha chiesto di continuare a provarci e di giocare per la vittoria. Questo è ciò che abbiamo fatto e ci siamo riusciti."