La storia di Dodò, il Bayern aveva offerto 30 milioni a gennaio, poi la guerra e il dramma vissuto

Come riporta Il Tirreno questa mattina, nella giornata di oggi finalmente Dodò sarà a Moena, ha passato la notte a Firenze dopo aver svolto le visite mediche a Roma in tarda mattinata. Adesso il terzino destro brasiliano classe 98 ha voglia di mettere nelle gambe i minuti necessari per fare la differenza. Fino a questo momento ha lavorato sul campo del Curitiba in Brasile, li dove è cresciuto prima di volare in Ucraina, allenato dai tecnici attenti al suo lavoro individuale.

Un tempo che lo ha aiutato anche nel mettersi alle spalle le vicende ucraine, nazione a cui è ancora molto legato, insieme con sua moglie. Ha lasciato quella terra raccontando quelle ore drammatiche, momenti in cui era difficile anche comprare i beni di prima necessità, compresi i pannolini per i bambini.

Dodò lo ha raccontato in una lunga intervista appena tornato in patria, intervista in cui ammetteva per la prima volta la volontà di sbarcare in Europa per tornare a giocare a calcio. Lo ha preso la Fiorentina, bruciando diversi club di Premier League, per una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni. A gennaio il Bayern aveva offerto 30 milioni ma aveva preso il rifiuto dello Shakhtar. Adesso sarà una freccia di corsa e tecnica nello scacchiere di Vincenzo Italiano.

