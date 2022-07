Corriere Fiorentino, Fiorentina-Shakhtar, lunedì contatto decisivo per Dodò 

Servirà ancora un po’ di pazienza. Alla Fiorentina, a Dodò e (soprattutto) a Vincenzo Italiano. Il riferimento è al via libera per il terzino brasiliano che, ormai da qualche giorno, si trova Milano in attesa che l’affare tra il club ucraino ed i viola si sblocchi definitivamente per poi raggiungere mister e nuovi compagni nel ritiro di Moena. L’appuntamento inizialmente fissato per oggi infatti, è stato spostato a lunedì.

Difficile insomma, ormai quasi impossibile salvo cambi di programma, che il tecnico possa accogliere entro la fine di questa settimana il quarto rinforzo di questo inizio mercato. In ballo ci sono sempre quelle questioni burocratiche descritte come «dettagli» ma che in realtà, oggi, fanno molto spesso la differenza. Trovato l’accordo sulla cifra complessiva infatti (18 milioni di euro divisi tra 14,5 di parte fissa e 3,5 di bonus) restano da stabilire modalità e tempi di pagamento. Per questo, nonostante lo slittamento a lunedì del contatto decisivo, anche in queste ore le parti hanno continuato e continueranno a parlarsi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

