Nazione, Dodò-Fiorentina trattativa chiusa a 18 milioni: in settimana arriverà a Firenze

Scrive La Nazione, ancora qualche giorno d’attesa, poi la Fiorentina avrà anche il suo terzino destro nuovo di zecca. La trattativa tra lo Shakhtar Donetsk ed i viola per il brasiliano Dodò è assolutamente chiusa da giorni. 14,5 milioni di parte fissa più 3,5 milioni di bonus al club ucraino, per un esborso totale che potrebbe arrivare a circa 18 milioni di euro. La Fiorentina, in quella zona di campo, ha sempre pensato di voler investire una cifra importante dopo l’addio di Odriozola. E così è stato.

Inoltre il calciatore firmerà un contratto lunghissimo, di cinque anni, per 1,5 milioni di euro all’anno.Operazione per il presente (Dodò pur essendo un classe ‘98 ha all’attivo già 30 presenze tra Champions League ed Europa League, con 2 gol e 4 assist), ma anche e soprattutto per il futuro, vista la giovane età dell’esterno.Per vederlo a Firenze, dicevamo, servirà ancora qualche giorno. Dovrebbe arrivare in città nella seconda metà della settimana per visite mediche e firma sul contratto, prima di essere portato a Moena per i primi allenamenti con i nuovi compagni e con mister Italiano. Nessuna fretta, anche perché per tesserarlo la Fiorentina dovrà liberare uno slot da extracomunitario.

