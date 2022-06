Per Dodo la Fiorentina sta aspettando una risposta dello Shakhtar Donetsk per l’offerta di 14 milioni fino alla quale si è spinto il club di Commisso. Altri rilanci non sono previsti e in quella cifra sono già previsti eventuali bonus. Lo scrive il Corriere dello Sport.

