Di Marzio: “Il Monza si inserisce nella corsa per Marlon. Fiorentina ancora interessata”

Attraverso il suo sito web, Il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio parla di un interessamento da parte del Monza per Marlon, difensore brasiliano su cui anche la Fiorentina aveva messo gli occhi:

“Dopo il mancato accordo per Casale dell’Hellas Verona, il Monza pensa di riportare in Italia, Marlon. Per il difensore brasiliano dello Shakhtar Donetsk, la società biancorossa ha presentato un’offerta. L’ex Barcellona piace anche alla Fiorentina. Il classe 1995 è reduce da una stagione con 22 presenze complessive con la squadra ucraina allenata da Roberto De Zerbi. Ora dopo appena un anno, l’ex neroverde potrebbe tornare in Serie A.”

BLITZ DELLA FIORENTINA PER PRAET