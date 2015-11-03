Labaro Viola

Notizie Shakhtar Donetsk Fiorentina

Ds Shakhtar: "Senza guerra non avremmo ceduto Dodò alla Fiorentina, volevamo vincere Champions"

07 marzo 2023 19:00

TMW, incontro positivo tra la Fiorentina e Dodò, ma manca ancora l'accordo tra i due club

07 luglio 2022 12:19

Corriere dello Sport, Dodò si fa sentire perchè vuole la Fiorentina. Manca accordo con lo Shaktar

05 luglio 2022 12:15

Di Marzio: "Il Monza si inserisce nella corsa per Marlon. Fiorentina ancora interessata"

30 giugno 2022 00:38

TMW, la Fiorentina chiederà allo Shakhtar anche il difensore centrale Marlon oltre Dodò

16 giugno 2022 23:51

Di Marzio non ha dubbi: "Scatto della Fiorentina per Dodò. Il DS dello Shakhtar atteso a Firenze"

16 giugno 2022 00:11

Dodo scrive a Labaro Viola su Instagram, gioia dopo la notizia dell'accordo tra Fiorentina e Shakhtar

14 giugno 2022 11:53

Attenta Fiorentina, anche il Barcellona vuole Dodo, il terzino dello Shakhtar è l'alternativa a Azpilicueta

08 giugno 2022 15:37

Pedullà frena su Dodo in viola: "É fredda la trattativa tra Fiorentina e Shakhtar, non è decollata"

02 giugno 2022 23:24

Radio Bruno, dallo Shakhtar Donetsk fiduciosi per Dodo alla Fiorentina, si chiude per 15 milioni?

01 giugno 2022 15:21

Tragico annuncio dello Shakhtar Donetsk: "Dipendente del club è stato ucciso da un proiettile russo"

03 marzo 2022 23:28

De Zerbi esalta Castrovilli: "Fa la differenza, uno dei pochi in Italia ad avere lo strappo"

09 ottobre 2021 12:30

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