Notizie Shakhtar Donetsk Fiorentina

Ds Shakhtar: "Senza guerra non avremmo ceduto Dodò alla Fiorentina, volevamo vincere Champions"
07 marzo 2023 19:00
TMW, incontro positivo tra la Fiorentina e Dodò, ma manca ancora l'accordo tra i due club
07 luglio 2022 12:19
Corriere dello Sport, Dodò si fa sentire perchè vuole la Fiorentina. Manca accordo con lo Shaktar
05 luglio 2022 12:15
Di Marzio: "Il Monza si inserisce nella corsa per Marlon. Fiorentina ancora interessata"
30 giugno 2022 00:38
TMW, la Fiorentina chiederà allo Shakhtar anche il difensore centrale Marlon oltre Dodò
16 giugno 2022 23:51
Di Marzio non ha dubbi: "Scatto della Fiorentina per Dodò. Il DS dello Shakhtar atteso a Firenze"
16 giugno 2022 00:11
Dodo scrive a Labaro Viola su Instagram, gioia dopo la notizia dell'accordo tra Fiorentina e Shakhtar
14 giugno 2022 11:53
Attenta Fiorentina, anche il Barcellona vuole Dodo, il terzino dello Shakhtar è l'alternativa a Azpilicueta
08 giugno 2022 15:37
Pedullà frena su Dodo in viola: "É fredda la trattativa tra Fiorentina e Shakhtar, non è decollata"
02 giugno 2022 23:24
Radio Bruno, dallo Shakhtar Donetsk fiduciosi per Dodo alla Fiorentina, si chiude per 15 milioni?
01 giugno 2022 15:21
Tragico annuncio dello Shakhtar Donetsk: "Dipendente del club è stato ucciso da un proiettile russo"
03 marzo 2022 23:28
Archivio