Non solo Dodo. La Fiorentina continua a guardare in casa Shakhtar Donetsk per la difesa e il nome è quello di Marlon, centrale ex Sassuolo che si è trasferito in Ucraina all’inizio della scorsa stagione. Nelle prossime ore andrà in scena un incontro tra la dirigenza viola e quella dello Shakhtar e oltre al terzino di parlerà anche di Marlon. Lo riporta TMW

GLI OCCHI DELLA FIORENTINA SU RAFINHA