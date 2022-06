Dalla Spagna, la Fiorentina è interessata a Rafinha ma vuole capire quali sono le richieste del Psg

Secondo quanto riportato dal giornalista spagnolo Marco Antonio Sande, la Fiorentina si è iscritta alla corsa per Rafinha, centrocampista brasiliano di proprietà del Psg che in questa stagione ha giocato con la maglia del Real Sociedad da gennaio in poi. Il giocatore è in uscita e secondo quanto scritto, ci sarebbe anche la Fiorentina sulle sue tracce, ma resta da capire quali siano le richieste del Psg

RAFINHA | La Fiorentina se suma a la puja por hacerse con los servicios del centrocampista brasileño. El club italiano, como la Real, espera a las condiciones de mercado que marque el PSG. — Marco Antonio Sande (@MarcoASande) June 16, 2022

DALLA PREMIER METTONO GLI OCCHI SU VENUTI