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Notizie Rafinha Fiorentina

Tuttosport, Rafinha è un'opzione per il centrocampo della Fiorentina. Si può rilanciare a Firenze?

05 luglio 2022 12:40

Dalla Spagna: Rafinha pronto a risolvere il contratto con il PSG. Occasione Fiorentina?

04 luglio 2022 18:43

Corriere Fiorentino, la Fiorentina vuole in centrocampista Rafinha del PSG, potrebbe arrivare a zero

21 giugno 2022 12:41

Dalla Spagna: la Fiorentina ha chiesto informazioni per Rafinha, centrocampista in uscita dal PSG

20 giugno 2022 17:26

Dalla Spagna, la Fiorentina è interessata a Rafinha ma vuole capire quali sono le richieste del Psg

16 giugno 2022 20:13

Sport, interesse viola per Rafinha del Barcellona. I blaugrana chiedono 15 milioni. Su di lui anche...

13 agosto 2019 12:24

Rafinha si allontana, dopo la smentita di Pradè arrivano conferme: il ragazzo vuole la Spagna

26 luglio 2019 12:43

Dalla Spagna, Fiorentina vicinissima all'ex Inter Rafinha Alcantara. I dettagli

24 luglio 2019 14:40

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