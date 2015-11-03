Notizie Rafinha Fiorentina

Tuttosport, Rafinha è un'opzione per il centrocampo della Fiorentina. Si può rilanciare a Firenze?
05 luglio 2022 12:40
Dalla Spagna: Rafinha pronto a risolvere il contratto con il PSG. Occasione Fiorentina?
04 luglio 2022 18:43
Corriere Fiorentino, la Fiorentina vuole in centrocampista Rafinha del PSG, potrebbe arrivare a zero
21 giugno 2022 12:41
Dalla Spagna: la Fiorentina ha chiesto informazioni per Rafinha, centrocampista in uscita dal PSG
20 giugno 2022 17:26
Dalla Spagna, la Fiorentina è interessata a Rafinha ma vuole capire quali sono le richieste del Psg
16 giugno 2022 20:13
Sport, interesse viola per Rafinha del Barcellona. I blaugrana chiedono 15 milioni. Su di lui anche...
13 agosto 2019 12:24
Rafinha si allontana, dopo la smentita di Pradè arrivano conferme: il ragazzo vuole la Spagna
26 luglio 2019 12:43
Dalla Spagna, Fiorentina vicinissima all'ex Inter Rafinha Alcantara. I dettagli
24 luglio 2019 14:40
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