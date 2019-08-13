Sport, interesse viola per Rafinha del Barcellona. I blaugrana chiedono 15 milioni. Su di lui anche...
Secondo il quotidiano spagnolo Sport.es anche la Fiorentina resta interessata a Rafinha del Barcellona. Sembrava promesso sposo del Valencia ma il club poi si è tirato indietro. Il giocatore preferire...
A cura di Redazione Labaroviola
13 agosto 2019 12:24
Secondo il quotidiano spagnolo Sport.es anche la Fiorentina resta interessata a Rafinha del Barcellona. Sembrava promesso sposo del Valencia ma il club poi si è tirato indietro. Il giocatore preferirebbe giocare la Champions pertanto l'Inter e l'Atalanta restano le candidate più forti. Il Barcellona per lui chiede 15 milioni.