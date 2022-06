Dalla Spagna: la Fiorentina ha chiesto informazioni per Rafinha, centrocampista in uscita dal PSG

Sondaggio della Fiorentina per Rafinha Alcantara. Dopo la notizia dei giorni scorsi di un possibile interesse dei viola per il centrocampista cresciuto nel Barcellona, oggi è arrivata la conferma da Marca. Il calciatore classe ’93 sembra in uscita dal club parigino e si potrebbe liberarsi a zero o comunque ad un prezzo contenuto. A farli la corte sono presenti molte squadra, tra cui la Fiorentina. Al momento, in pole c’è la Real Sociedad.