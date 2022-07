Dalla Spagna: Rafinha pronto a risolvere il contratto con il PSG. Occasione Fiorentina?

Rafinha è pronto a risolvere il contratto con il Paris Saint–Germain. Stando a quanto raccolto dal Mundo Deportivo, il centrocampista ex Barcellona ha un altro anno di contratto col club parigino che si accontenterebbe di una percentuale sulla futura rivendita pur di darlo via. Il Real Sociedad, club in cui ha giocato in prestito negli ultimi sei mesi, è in pole per l’acquisto. Ma sulle sue tracce ci sono anche Fiorentina e Celta Vigo.