Dalla Spagna, Fiorentina vicinissima all'ex Inter Rafinha Alcantara. I dettagli
Il noto giornalista di ESPN Spagna, Moi Llorens, ha parlato del futuro di Rafinha. Il centrocampista offensivo ex Inter, sembrava molto vicino al Valencia, ma la Fiorentina sembra aver superato il clu...
A cura di Redazione Labaroviola
24 luglio 2019 14:40
Il noto giornalista di ESPN Spagna, Moi Llorens, ha parlato del futuro di Rafinha. Il centrocampista offensivo ex Inter, sembrava molto vicino al Valencia, ma la Fiorentina sembra aver superato il club spagnolo e sembrerebbe pronta a riportarlo in Italia. Un colpo di sicuramente alto profilo in vista per il club viola